CoinShares: Bitcoin si rafforza nelle tensioni geopolitiche, l'interesse istituzionale cresce - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Flussi record e riposizionamento per le azioni blockchain Il segnale piu' evidente di interesse istituzionale si osserva nel comparto delle azioni legate alla blockchain.

Dall'inizio del mese, gli afflussi hanno raggiunto i 622 milioni di dollari, un record mensile, di cui 299 milioni concentrati solo nell'ultima settimana.

A trainare il fenomeno sono due fattori principali. Il primo e' la performance: gli indici azionari legati alla blockchain registrano un progresso superiore al 12% da inizio anno, mentre quelli focalizzati sul mining di Bitcoin superano il 30%, contro il 6,9% del Nasdaq Composite. Il secondo e' di natura strutturale: un numero crescente di societa' di mining quotate sta riconvertendo parte delle proprie attivita' verso infrastrutture per l'intelligenza artificiale, sfruttando contratti energetici e data center per offrire capacita' di calcolo.

Il risultato e' la nascita di veicoli quotati che intercettano contemporaneamente due dei trend piu' dinamici dei mercati azionari. Per gli investitori istituzionali ancora limitati nell'esposizione diretta agli asset digitali, queste soluzioni rappresentano un punto di accesso piu' pratico, segnale di una domanda crescente che cerca esposizione al tema senza assumere integralmente il rischio tipico del mondo crypto.

Il nodo del Clarity Act Nelle prossime settimane l'attenzione si spostera' sul Clarity Act. Il tempo per la sua approvazione e' sempre piu' ridotto: senza una firma entro la fine di maggio, le probabilita' di adozione nel corso dell'anno diminuirebbero sensibilmente, con alcuni osservatori che ipotizzano uno slittamento fino al 2030. Al momento, le probabilita' appaiono equilibrate intorno al 50%.

L'impatto potenziale varia a seconda dei segmenti di mercato.

Bitcoin ed Ethereum risultano meno esposti, mentre la finanza decentralizzata e l'universo dei token presentano una maggiore vulnerabilita' regolatoria. Tuttavia, il vero potenziale va oltre il perimetro strettamente crypto: un eventuale via libera a livello normativo fornirebbe il quadro regolamentare necessario affinche' le grandi banche tradizionali - molte delle quali gia' attive nei servizi di custodia - possano ampliare in modo significativo la propria presenza negli asset digitali. Sarebbe questo, piu' di qualsiasi singolo prodotto, a segnare il passaggio verso una piena istituzionalizzazione dell'asset class.

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(RADIOCOR) 25-04-26 12:56:08 (0255) 5 NNNN