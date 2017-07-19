Clessidra: acquista catena surgelati Sapore di Mare, punta a rilancio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mag - Clessidra Capital Credit ha perfezionato, per conto dei fondi in gestione, l'acquisizione della maggioranza del capitale di D.I.Mar, realta' italiana specializzata nella distribuzione retail di prodotti surgelati, principalmente ittici, a insegna 'Sapore di Mare'. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. Tramite un'operazione di finanza strutturata volta al rilancio della societa', Clessidra Capital Credit ha erogato nuove risorse finanziarie, finalizzate al rimborso del debito esistente e al rafforzamento diretto della struttura patrimoniale. Clessidra mettera', inoltre, a disposizione di D.I.Mar competenze manageriali e industriali, con l'obiettivo di sostenerne l'operativita' e lo sviluppo futuro, valorizzando il marchio 'Sapore di Mare'. Fondata nelle Marche agli inizi degli anni '90, l'azienda conta su una rete di circa 90 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, oltre a un importante presidio produttivo nelle Marche. Con un fatturato di circa 75 milioni nel 2025, il brand gode di una forte riconoscibilita' presso il consumatore italiano e si distingue per qualita', innovazione, specializzazione e ampiezza dell'offerta. "Il nostro intervento nasce con l'obiettivo di accompagnare D.I.Mar in una fase di rilancio, rafforzandone la struttura patrimoniale e finanziaria e mettendo a disposizione competenze manageriali, risorse e una visione strategica orientata alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo", ha commentato Mario Fera, Ceo di Clessidra Capital Credit.

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