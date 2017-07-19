Cfa Society Italy Sentiment Index: a giugno cala a -45,8 punti (da -32) -2

Inflazione persistente, greggio su livelli elevati (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Lo scenario di crescita debole resta accompagnato da pressioni inflazionistiche persistenti. Tra il 70% e il 75% degli intervistati prevede un ulteriore aumento dei prezzi al consumo nelle principali economie, una quota sostanzialmente invariata rispetto al sondaggio precedente. In linea con questo contesto, permane l'attesa di una politica monetaria restrittiva: gli operatori indicano possibili rialzi dei tassi nel breve termine da parte della Banca centrale europea e rendimenti obbligazionari a lungo termine orientati al rialzo su scala globale. Sul fronte dei mercati azionari emerge un atteggiamento piu' prudente. Dopo il miglioramento registrato nella precedente rilevazione, le aspettative tornano a essere improntate all'attendismo, con una previsione di andamento laterale per i principali indici internazionali. Particolare attenzione resta rivolta al mercato energetico. Le quotazioni del petrolio sono attese mantenersi sui livelli attuali, giudicati storicamente elevati, oppure registrare al piu' una lieve correzione.

Dopo il forte rialzo di aprile e il successivo ripiegamento, il mercato continua a incorporare nelle valutazioni l'impatto delle tensioni mediorientali anche nell'orizzonte dei prossimi mesi. Sul mercato valutario, infine, torna a prevalere l'aspettativa di un indebolimento del dollaro statunitense, che ha mostrato una capacita' di apprezzamento limitata anche nelle fasi piu' acute di avversione al rischio. Resta invece diffusa l'attesa di un rafforzamento dello yen giapponese, sostenuto dalle prospettive di una normalizzazione in senso piu' restrittivo della politica monetaria da parte della Bank of Japan.

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(RADIOCOR) 16-06-26 12:47:34 (0345) 5 NNNN