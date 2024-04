Cdp: Gorno, mercato capitali strategico, va migliorato con apporto di tutti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - "Il tema delle infrastrutture del mercato dei capitali e' un aspetto strategico per il paese ed e' un insieme che va migliorato con l'apporto di tutti. Non intendo solo della politica o dell'aspetto legislativo e normativo, ma proprio degli investitori e delle societa' di gestione del risparmio, che in questo paese sono tropo piccole'. Lo ha detto Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cdp, intervenendo al convegno annuale Aifi. 'Se guardiamo alle metriche, ci rendiamo conto di quanto abbiamo da fare, se guardiamo il numero di societa' quotate, il livello di capitalizzazione e anche il livello del venture capital, che pure sta migliorando, ma siamo ancora un quinto della Francia. Il private equity e' certamente piu' maturo ma siamo ancora una frazione delle medie dei paesi piu' importanti', spiega.

'Il mercato dei capitali e' un'infrastruttura strategica per uscire dal tema della crescita del paese dello zero virgola.

Serve per dare opportunita' agli investitori, e in Italia ne abbiamo tantissimi, e al sistema produttivo per accedere a fonti di finanziamento piu' diversificate', ha aggiunto Gorno Tempini, sottolineando che 'il governo e' impegnato su un programma di riforme importante. E credo questa sia la priorita' su cui tutti dobbiamo essere d'accordo'. In Cdp l'attenzione al mercato dei capitali privati, collegato con il mercato dei capitali pubblici, e' prioritaria', ha sottolineato il presidente. 'Non a caso siamo diventanti uno dei maggiori azionisti di Euronext'.

Dim

(RADIOCOR) 08-04-24 14:08:45 (0390) 5 NNNN