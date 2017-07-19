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            Ccb: in Puglia e Basilicata target impieghi a 2,9 miliardi in tre anni

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 apr - Il gruppo cooperativo Cassa Centrale Banca punta a far crescere l'esposizione creditizia in Puglia e Basilicata, dove e' presente con 7 Bcc e 75 filiali, a 2,9 miliardi alla fine del triennio 2026-2028, con una crescita media annua del 2,9 per cento. Per la raccolta diretta si stima un target di 4,5 miliardi (+2,2%). Questi i numeri contenuti nel nuovo piano strategico triennale del gruppo con sede a Trento, guidato dall'amministratore delegato Sandro Bolognesi. Le Bcc aderenti a Cassa Centrale Banca sono presenti in 62 comuni nelle province di Matera, Potenza, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto. In 6 Comuni di questo territorio, le Bcc del gruppo Ccb rappresentano l'unica presenza bancaria. Il piano di Ccb, 'Im.patto', a livello nazionale prevede un significativo impegno negli investimenti Ict per complessivi 300 milioni.

            com-Ggz

            (RADIOCOR) 13-04-26 17:14:24 (0480) 5 NNNN

              


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