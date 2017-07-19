Cassa Volterra: sindacati, alta adesione allo sciopero

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 apr - Alta adesione allo sciopero dei bancari dipendenti di Cassa Volterra indetto da First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Fabi che si e' svolto oggi, con un presidio nella storica piazza centrale, piazza dei Priori, della citta' toscana. La mobilitazione, scrivono i sindacati, ha registrato un forte impatto sul territorio, con la maggior parte delle filiali rimaste chiuse, a conferma di un disagio diffuso e di una richiesta chiara: riaprire un confronto sul rinnovo del contratto integrativo, alla base della protesta. I sindacati hanno gia' proclamato una seconda giornata di sciopero per il prossimo 24 aprile.

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(RADIOCOR) 07-04-26 17:08:06 (0488) 5 NNNN