Carifermo: prestiti a famiglie e imprese crescono a 360 milioni nel 2025

Ok al bilancio all'unanimita' dai soci. utile 'in crescita' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Carifermo, l'ultima banca autonoma delle Marche, presente con una rete di una cinquantina di sportelli, anche in Abruzzo e nel Lazio, lo scorso anno ha aumentato le nuove erogazioni di prestiti a famiglie e imprese, ora giunte ad oltre 360 milioni, a sostegno delle esigenze dei territori in cui opera. Tra i finanziamenti alle imprese, si legge in una nota della banca presieduta da Alberto Palma, oltre l'85% delle pratiche e' stato destinato alle piccole e medie. I numeri del bilancio sono stati approvati all'unanimita' dall'assemblea dei soci svoltasi nei giorni scorsi. La raccolta totale ha raggiunto i 4.145 milioni (+ 6,8%), gli impieghi lordi ammontano a 1.349 milioni, in crescita del 6,8%, di cui 1.312 milioni sono crediti in bonis. Il cost/income e' pari a 50,3%. Carifermo registra un Cet1 a fine anno al 26,8 per cento. L'utile "risulta in aumento - indica la banca senza comunicare il dato puntuale - rispetto al 2024" quando Carifermo, riporta il bilancio, realizzo' profitti per 21,97 milioni (22,4 milioni nel 2023).

"Crescere non significa solo fare business - commenta il Direttore Generale Ermanno Traini - ma anche restituire valore al territorio e alle comunita' che ne fanno parte".

Traini aggiunge che l'impegno della banca "si traduce ogni giorno in azioni concrete a sostegno di famiglie e imprese, contribuendo allo sviluppo economico e sociale delle aree in cui operiamo, promuovendo inclusione, fiducia e opportunita'".

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(RADIOCOR) 13-05-26 11:17:02 (0311) 5 NNNN