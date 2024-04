Capital Group: quantitative tightening, che cosa ci riserva il futuro? - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - Il QT potrebbe continuare per un lungo periodo di tempo Resta da vedere per quanto tempo continuera' il QT. Al ritmo attuale (con un tetto massimo di USD 95 miliardi al mese, dopo aver raggiunto solo USD 75 miliardi circa), potrebbe servire ancora un anno di quantitative tightening prima di raggiungere il 'livello minimo rassicurante di riserve' stimato dai membri del Board of Governors della Fed. E' importante notare che stabilire il 'livello minimo rassicurante di riserve' non e' una scienza esatta, ma le recenti proiezioni della Fed suggeriscono che potrebbero esserci circa USD 600 miliardi di riserve in eccesso ancora da ridurre. Quando il tapering del QT sara' avvenuto, alla Fed potrebbe servire ancora piu' tempo per raggiungere il proprio obiettivo.

L''opzione put' della Fed e' tornata Il tapering del QT potrebbe anche servire alla Fed per segnalare ai mercati la direzione intrapresa dalla politica.

Se la Fed iniziera' a ridurre il proprio bilancio piu' lentamente, e' probabile che il mercato si aspetti che il passo successivo sia la fine del QT. Guardando al futuro, potrebbe anche indicare che la prossima volta che si verifichera' una fase di contrazione, i mercati potranno aspettarsi che il bilancio ricominci a espandersi. Nel complesso, ritengo che sara' molto difficile che il bilancio torni ai livelli significativamente bassi del periodo precedente al 2020. Il governatore della Fed Christopher Waller e' stato molto trasparente al riguardo. Ha parlato di come la gestione di un bilancio di ampie proporzioni sia un bene pubblico, poiche' ritiene che sia utile ai fini dell'attuazione della politica monetaria. Credo che molti dei suoi colleghi condividano questo punto di vista.

A nostro avviso, la Fed intende liquidare completamente le sue partecipazioni in MBS per ottenere un portafoglio di soli Treasury. Tuttavia, quando si verifichera' la prossima recessione, sara' difficile evitare di acquistarli nuovamente, visto che il mercato immobiliare e' una parte fondamentale dell'economia. A parte l'impennata dell'inflazione, che potrebbe essere attribuita a fattori quali la politica fiscale e i problemi delle filiere, oltre che alle misure adottate dalla Fed, la banca centrale potrebbe sostenere che il lato negativo della sua politica di bilancio e' stato limitato. A nostro avviso, se il bilancio si avvicinera' a USD 7.000 miliardi, la Fed sara' probabilmente rassicurata. Immagino che sosterrebbero che il loro ruolo non consiste tanto nel mantenimento del bilancio, quanto nella stabilita' dei prezzi e nella piena occupazione, e che il bilancio li sta aiutando a raggiungere tali obiettivi.

Sembra pertanto improbabile che la cosiddetta 'opzione put' della Fed (l'aspettativa secondo cui la Fed interverrebbe per sostenere i mercati in caso di problemi) sia destinata a scomparire. Eppure, ci sono sempre degli scenari di rischio di coda di natura politica a cui prestare attenzione. Alla fine degli anni '70, ad esempio, la legge Federal Reserve Act e' stata modificata affinche' tra gli incarichi della Fed figurasse la piena occupazione. Se si facesse l'esatto opposto e la Fed fosse incaricata di concentrarsi unicamente sulla stabilita' dei prezzi o di adottare una politica monetaria basata sulle norme, ignorando il bilancio, i mercati potrebbero essere presi alla sprovvista. Non ritengo che cio' sia probabile, ma mai dire mai.

In conclusione, il fatto che la Federal Reserve stia gia' parlando di rallentare il ritmo del quantitative tightening puo' contribuire a prevenire il ripetersi della crisi di liquidita' sperimentata dai mercati durante l'ultimo ciclo di QT. Anche se il QT durera' ancora, a un ritmo piu' lento, il fatto che i funzionari della Fed siano disposti a cambiare rotta e' da considerarsi positivo.

