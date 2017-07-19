Capital Group: come gli aerei alimentano i data center per l'AI - PAROLA AL MERCATO -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 mar - La domanda di energia aeroderivata e' chiaramente in aumento, attirando nuovi operatori sul mercato. FTAI Aviation, ad esempio, sta sviluppando piani per convertire il CFM56, un motore ampiamente utilizzato per aerei a fusoliera stretta, in una turbina adatta alle applicazioni dei data center. L'idea di strutture di intelligenza artificiale alimentate da motori che un tempo alimentavano voli commerciali a lunga distanza puo' sembrare insolita, ma illustra come l'hardware industriale stia diventando sempre piu' importante per la crescita dell'economia digitale.

Un panorama competitivo in evoluzione Questo cambiamento ha anche implicazioni significative per le relazioni industriali. FTAI Aviation fa affidamento sull'accesso a una fornitura costante di motori per sostenere le sue attivita' di conversione. GE, al contrario, trae vantaggi finanziari ogni volta che la vita utile delle sue famiglie di motori viene prolungata. Ogni applicazione industriale aggiuntiva aumenta la longevita' della tecnologia GE, rafforza la base installata e sostiene l'attivita' post-vendita in corso.

Di conseguenza, quella che un tempo poteva essere vista come una relazione competitiva potrebbe gradualmente evolversi in una forma di partnership naturale. Entrambe le aziende hanno tutto da guadagnare da un mondo in cui l'utilizzo globale dei motori si espande e le piattaforme aeronautiche legacy continuano a generare valore economico anche molto tempo dopo aver lasciato il servizio commerciale. Cio' crea una dinamica in cui la collaborazione puo' rivelarsi piu' vantaggiosa della concorrenza diretta. L'ascesa della potenza aeroderivata evidenzia un cambiamento strutturale piu' profondo all'interno dell'ecosistema dell'IA. Il futuro dell'IA non sara' definito solo dalle innovazioni nel campo dell'informatica, ma anche dalla capacita' di adattare e ridistribuire su larga scala hardware industriale collaudato.

Mentre i data center competono per assicurarsi fonti di energia elettrica affidabili e immediate, il valore delle piattaforme ingegneristiche esistenti aumenta notevolmente.

Il riutilizzo dei motori aeronautici dismessi dimostra come le tecnologie consolidate possano trovare una nuova rilevanza nel supportare la prossima generazione di infrastrutture digitali. Questo non e' solo un caso di ingegneria, ma anche di investimento: la capacita' di riutilizzare le risorse industriali esistenti potrebbe diventare un fattore chiave per la scalabilita' delle infrastrutture di IA.

In un contesto in cui le soluzioni energetiche permanenti sono in ritardo di anni rispetto alla domanda, questi motori convertiti fungono da risorse strategiche di transizione, sbloccando entrate anticipate, riducendo i rischi legati ai tempi di costruzione e ridefinendo le dinamiche competitive nel settore dell'aviazione, della produzione di energia e dello sviluppo dei data center. Cio' ci ricorda che il progresso dell'intelligenza artificiale dipende tanto dall'innovazione fisica quanto dal software e che il percorso da seguire si basera' su una combinazione di patrimonio tecnologico, efficienza del capitale e ingegneria lungimirante.

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(RADIOCOR) 24-03-26 13:22:34 (0389) 5 NNNN