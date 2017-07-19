Capital Group: azionario Usa, valutazioni elevate e crescenti opportunita' bottom-up - PAROLA AL MERCATO

di Jared Franz * (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Le valutazioni sul mercato azionario statunitense rimangono elevate, riflettendo un periodo prolungato di forte crescita degli utili e la fiducia degli investitori in una cerchia relativamente ristretta di titoli strutturalmente vincenti.

Tuttavia, questa descrizione generica nasconde differenze significative tra i vari settori e le singole societa'. Il mercato odierno e' caratterizzato meno da prezzi uniformi e piu' da una dispersione, creando un panorama in cui le valutazioni, i fondamentali e le prospettive di crescita a lungo termine variano notevolmente.

Alcuni settori del mercato sono stati costosi, ma spesso per ragioni comprensibili. Nei segmenti legati all'intelligenza artificiale, le valutazioni piu' elevate riflettono un momentum degli utili eccezionale, bilanci solidi e il potenziale di aumenti sostenuti della produttivita' in tutta l'economia. Anche i titoli aerospaziali e della difesa hanno registrato un significativo rialzo delle valutazioni, sostenuti da portafogli ordini pluriennali, da un aumento della spesa globale per la difesa e da una maggiore incertezza geopolitica. Sebbene le valutazioni in questi settori siano elevate, esse sono sostenute da flussi di cassa visibili e da una domanda a lungo termine.

Allo stesso tempo, alcune nicchie del mercato sono negoziate sulla base di aspettative molto piu' contenute. Il settore sanitario ne e' un esempio lampante. Nonostante i fattori di domanda a lungo termine siano attraenti e l'innovazione sia in corso nei settori farmaceutico, dei dispositivi medici e dei servizi, alcune parti del settore continuano a essere negoziate a multipli piu' moderati. L'incertezza politica e le preoccupazioni sugli utili a breve termine hanno pesato sul sentiment, anche se i fondamentali rimangono intatti per molte aziende.

Questa divergenza rafforza l'importanza di un approccio bottom-up. Nell'attuale contesto, e' meno probabile che i rendimenti siano trainati da un'espansione generalizzata dei multipli e piu' dalle differenze nella qualita' delle imprese, nella sostenibilita' degli utili e nella disciplina di valutazione.

Per gli investitori attivi, l'opportunita' sta nel riconoscere dove le valutazioni piu' elevate sono giustificate e dove il pessimismo potrebbe aver creato opportunita' selettive all'interno di un mercato altrimenti costoso.

* US economist di Capital Group "Il contenuto delle notizie e delle informazioni trasmesse con il titolo "Parola al mercato" non puo' in alcun caso essere considerato una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma di investimento ne' raccomandazioni personalizzate a qualsiasi forma di finanziamento. Le analisi contenute nelle notizie trasmesse nella specifica rubrica sono elaborate dalla societa' a cui appartiene il soggetto espressamente indicato come autore.

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(RADIOCOR) 25-04-26 15:01:03 (0334) 5 NNNN