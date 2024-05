Cairo Communication: via libera soci a conti 2023 e cedola da 0,16 euro

Ok a ipotesi assemblee solo tramite rappresentante designato (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 mag - Via libera dell'assemblea degli azionisti di Cairo Communication all'approvazione del bilancio d'esercizio 2023 e alla distribuzione di un dividendo di 0,16 euro per azione. Si e' poi provveduto all'integrazione del consiglio di amministrazione, con la conferma nella carica di amministratore Federico Giuseppe Cairo (figlio del presidente Urbano) gia' cooptato nel corso della riunione consiliare del 28 marzo. Approvata la politica in materia di remunerazione per l'esercizio 2024 e una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie. In sede straordinaria, invece, i soci hanno dato il loro parere favorevole alle modifiche allo statuto sociale al fine di introdurre la possibilita' di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il cosiddetto rappresentante designato e di tenere le riunioni assembleari, nonche' le riunioni del cda e del collegio sindacale anche esclusivamente tramite strumenti di telecomunicazione.

