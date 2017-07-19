Borsa: calendario Cda
Questo il calendario di maggio dei prossimi consigli di amministrazione delle societa' quotate per l'approvazione dei dati contabili. Le date indicate sono quelle al momento comunicate dalle societa': - 8 maggio: Diasorin Prima trimestrale Intesa Sanpaolo Prima trimestrale Piaggio & C.
Prima trimestrale Sanlorenzo Prima trimestrale Tesmec Prima trimestrale - 11 maggio: Banca Mps Prima trimestrale Beewize Prima trimestrale BFF Bank Prima trimestrale Fincantieri Prima trimestrale Iren Prima trimestrale Mediobanca Prima trimestrale Pharmanutra Prima trimestrale Seco Prima trimestrale Valsoia Prima trimestrale - 12 maggio: Avio Prima trimestrale Banca Sistema Prima trimestrale De Longhi Prima trimestrale Emak Prima trimestrale Enav Prima trimestrale Enervit Prima trimestrale Indel B Prima trimestrale Inwit Prima trimestrale Lu-Ve Prima trimestrale Philogen Prima trimestrale Pininfarina Prima trimestrale Recordati Prima trimestrale Sol Prima trimestrale Unidata Prima trimestrale - 13 maggio: Acinque Prima trimestrale Arnoldo Mondadori Editore Prima trimestrale B&C Speakers Prima trimestrale Buzzi Prima trimestrale Caleffi Prima trimestrale Centrale del Latte d'Italia Prima trimestrale Digital Bros Terza trimestrale al 31.03.2026 Esprinet Prima trimestrale Fiera Milano Prima trimestrale Geox Prima trimestrale Gruppo Hera Prima trimestrale Immsi Prima trimestrale Italmobiliare Prima trimestrale Mfe-MediaForEurope Prima trimestrale Neodecortech Prima trimestrale NewPrinces Prima trimestrale Rai Way Prima trimestrale Rcs Prima trimestrale Snam Prima trimestrale Wiit Prima trimestrale Zest Prima trimestrale - 14 maggio: A2a Prima trimestrale Acea Prima trimestrale Alerion Prima trimestrale Altea Green Power Prima trimestrale Aquafil Prima trimestrale Biesse Prima trimestrale Cairo Communication Prima trimestrale Carel Industries Prima trimestrale Cembre Prima trimestrale Class Editori Prima trimestrale Cy4Gate Prima trimestrale Datalogic Prima trimestrale doValue Prima trimestrale Equita Group Prima trimestrale Eurotech Prima trimestrale Fila Prima trimestrale FNM Prima trimestrale Gabetti Prima trimestrale Garofalo Health Care Prima trimestrale Gefran Prima trimestrale Gvs Prima trimestrale Italian Exhibition Group Prima trimestrale Moltiply Group Prima trimestrale Orsero Prima trimestrale Revo Insurance Prima trimestrale Sabaf Prima trimestrale Salvatore Ferragamo Prima trimestrale Sys-Dat Prima trimestrale Technoprobe Prima trimestrale Tinexta Prima trimestrale Toscana Aeroporti Prima trimestrale Trevi Finanziaria Industriale Prima trimestrale TXT e-solutions Prima trimestrale Unipol Prima trimestrale Webuild Prima trimestrale - 15 maggio: Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Prima trimestrale El.En.
Prima trimestrale Erg Prima trimestrale Ferretti Prima trimestrale Fidia Bilancio Interpump Group Prima trimestrale Irce Prima trimestrale Marr Prima trimestrale Reply Prima trimestrale Tamburi Investment Partners Prima trimestrale Zucchi Bilancio al 31/12/2025 - 18 maggio: Eurogroup Laminations Prima trimestrale - 20 maggio: Generali Prima trimestrale Ops Italia Bilancio al 31/12/2025 - 21 maggio: Met.Extra Group Bilancio - 27 maggio: Aeffe Bilancio Ops eCom Bilancio - 28 maggio: Ops Retail Bilancio.
Red-
(RADIOCOR) 07-05-26 19:34:46 (0814) 5 NNNN