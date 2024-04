Bending Spoons: acquisisce societa' streaming video StreamYard Top Corp

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 apr - Bending Spoons - attiva nel mercato digitale con servizi come Evernote e Meetup - ha raggiunto un accordo per l'acquisizione di StreamYard Top Corp (conosciuta anche come Hopin), societa' che detiene e gestisce i prodotti StreamYard, Streamable e Superwave. Con milioni di utenti in tutto il mondo, le piattaforme hanno consentito il live-streaming e la registrazione di oltre 60 milioni di video. Lo ha reso noto la societa' in un comunicato. "Apprezziamo tutto cio' che il team di StreamYard ha costruito e siamo pronti a mettere le nostre competenze e tecnologie al servizio di questi prodotti verso nuovi traguardi" ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e co-fondatore di Bending Spoons. "Non vediamo l'ora di assistere all'ulteriore crescita del nostro business e dei nostri prodotti con il supporto di Bending Spoons", ha aggiunto Badri Rajasekar, Ceo di Hopin. Nell'operazione, Bending Spoons e' stata assistita per gli aspetti legali da Willkie Farr & Gallagher e da KPMG per la due diligence finanziaria e fiscale. StreamYard Top Corp e' stata assistita per gli aspetti legali da Goodwin Procter, mentre LionTree ha agito in qualita' di advisor finanziario.

