BdM Banca: First Cisl, no spezzatino, con Credit Agricole non c'e' sovrapposizione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Credit Agricole alcune settimane fa nel corso di un'audizione davanti alla Commissione d'inchiesta sulle banche del Senato non ha escluso la possibilita' di un interesse per Bdm Banca. Di recente Mcc ha segnalato di aver ricevuto manifestazioni di interesse. Con Credit Agricole, nota Colombani "c'e' una sostanziale assenza di sovrapposizioni tra le reti di sportelli". Altro pretendente e' Credem. L'ipotesi di spezzatino, invece, si avrebbe, ma Colombani non la cita nella sua dichiarazione, con l'interesse manifestato da Iccrea in cordata con Banca Popolare Puglia e Basilicata. Il gruppo romano cooperativo e' interessato solo a una porzione di sportelli della piu' grande banca del Mezzogiorno mentre la direzione generale della spa, oggi guidata da Cristiano Carrus, potrebbe interessare alla popolare con sede ad Altamura presieduta da Leonardo Patroni Griffi.

"First Cisl - aggiunge il segretario generale del sindacato - si opporra' con fermezza a qualsiasi tentativo di spezzatino. La vendita ad un gruppo bancario tra i diversi partecipanti alla gara non potra' pertanto avvenire sulla base del mero importo offerto. La proprieta' e' pubblica e cio' implica - conclude Colombani - che nel processo di cessione dovra' essere garantita la salvaguardia di tutti i portatori di interesse, a partire da tutte le lavoratici ed i lavoratori'.

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(RADIOCOR) 21-04-26 18:09:42 (0703) 5 NNNN