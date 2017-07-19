Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            BdM Banca: First Cisl, no spezzatino, con Credit Agricole non c'e' sovrapposizione -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 apr - Credit Agricole alcune settimane fa nel corso di un'audizione davanti alla Commissione d'inchiesta sulle banche del Senato non ha escluso la possibilita' di un interesse per Bdm Banca. Di recente Mcc ha segnalato di aver ricevuto manifestazioni di interesse. Con Credit Agricole, nota Colombani "c'e' una sostanziale assenza di sovrapposizioni tra le reti di sportelli". Altro pretendente e' Credem. L'ipotesi di spezzatino, invece, si avrebbe, ma Colombani non la cita nella sua dichiarazione, con l'interesse manifestato da Iccrea in cordata con Banca Popolare Puglia e Basilicata. Il gruppo romano cooperativo e' interessato solo a una porzione di sportelli della piu' grande banca del Mezzogiorno mentre la direzione generale della spa, oggi guidata da Cristiano Carrus, potrebbe interessare alla popolare con sede ad Altamura presieduta da Leonardo Patroni Griffi.

            "First Cisl - aggiunge il segretario generale del sindacato - si opporra' con fermezza a qualsiasi tentativo di spezzatino. La vendita ad un gruppo bancario tra i diversi partecipanti alla gara non potra' pertanto avvenire sulla base del mero importo offerto. La proprieta' e' pubblica e cio' implica - conclude Colombani - che nel processo di cessione dovra' essere garantita la salvaguardia di tutti i portatori di interesse, a partire da tutte le lavoratici ed i lavoratori'.

            com-Ggz

            (RADIOCOR) 21-04-26 18:09:42 (0703) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Credit Agricole 17,44 -0,82 17.10.20 17,44 17,755 17,735


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.