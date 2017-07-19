Bce: Tajani, serve piu' coraggio su tassi, inflazione non freni politica monetaria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - Sui tagli dei tassi di interesse, da parte della Banca centrale europea 'serve essere piu' coraggiosi. Non e' l'inflazione che cresce dello 0,5% che deve frenare una politica monetaria accomodante'. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla presentazione del rapporto di previsione Primavera 2026 del Centro Studi Confindustria.

'Se il costo del denaro e' troppo alto, non possiamo affrontare le sfide che stiamo affrontando', ha continuato Tajani, sottolineando che, 'visto che gli Usa continuano ad abbassare il valore del dollaro, un rapporto svantaggioso con il dollaro e' peggiore dei dazi'. Riconoscendo l'autonomia della Bce, che deve essere 'libera da pressioni politiche; qualche opinione la si puo' dare e credo che da quel punto di vista (taglio dei tassi, ndr) qualcosa si possa fare', ha concluso Tajani.

Fla-

(RADIOCOR) 25-03-26 12:30:56 (0381) 5 NNNN