Bcc Roma: Liberati, lascio banca in buone mani, gruppo e' cresciuto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 18 mag - "Lascio la banca in buone mani e con grande serenita'". Francesco Liberati domenica prossima lascera' dopo 60 anni la Bcc Roma, la piu' grande banca di credito cooperativo italiano aderente al gruppo Iccrea dove ha percorso tutti i gradini della carriera fino a diventarne presidente. Liberati, interpellato a margine del cda della Federlus, la federazione Lazio, Umbria e Sardegna del credito cooperativo, presenta ai cronisti Maurizio Longhi, Vice presidente, che lo sostituira' e sara' nominato dal cda dopo l'assemblea di domenica prossima che nominera' Liberati presidente onorario. Il banchiere ricorda la crescita e la trasformazione della sua banca negli anni e si dice soddisfatto per la riforma del credito cooperativo anche se la Bcc Roma, ricorda, inizialmente valuto' a fondo la possibilta' di fare la way out e trasformarsi in spa. Oggi il gruppo Iccrea "e' solido e le banche hanno capito cosa significa stare nel gruppo che garantisce piena autonomia". Liberati auspica che in futuro ci possa essere un'evoluzione e la creazione del gruppo unico con Ccb anche se, riconosce, "i costi per realizzarlo saranno molto alti".

