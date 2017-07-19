Banche: Venesio, in Abi parlato di semplificazione, Europa passi ai fatti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mar - Il comitato esecutivo dell'Abi ha affrontato il tema della semplificazione delle regole per il settore bancario europeo.

Lo ha confermato Camillo Venesio, presidente della Banca del Piemonte e vice presidente dell'associazione bancaria. 'Mi sembra che siamo tutti d'accordo - ha aggiunto a margine della riunione dell'esecutivo -. In Europa adesso bisogna passare alla execution'.

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(RADIOCOR) 18-03-26 12:37:11 (0276) 5 NNNN