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            Banche: Venesio, in Abi parlato di semplificazione, Europa passi ai fatti

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 18 mar - Il comitato esecutivo dell'Abi ha affrontato il tema della semplificazione delle regole per il settore bancario europeo.

            Lo ha confermato Camillo Venesio, presidente della Banca del Piemonte e vice presidente dell'associazione bancaria. 'Mi sembra che siamo tutti d'accordo - ha aggiunto a margine della riunione dell'esecutivo -. In Europa adesso bisogna passare alla execution'.

            Ppa-

            (RADIOCOR) 18-03-26 12:37:11 (0276) 5 NNNN

              


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