Banche: Patuelli, taglio Bce? tassi gia' scesi, chance per imprese e famiglie

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 apr - I tassi di mercato, quelli applicati dalle banche ai clienti, sono gia' scesi, anticipando la decisione della Bce e ci sono quindi le "chance" per investire. Cosi' il presidente dell'Abi Antonio Patuelli nel corso di un convegno sull'Unione Europea e l'economia della felicita' promosso da Next con Federcasse.

"I tassi di mercato sono gia' calati - afferma Patuelli - e chi deve investire sia consapevole che noi abbiamo anticipato il tasso ridotto atteso della Bce". Patuelli ricorda il problema dell'Italia di un costo del denaro per far fronte al debito pubblico piu' alto rispetto ad altri paesi dell'eurozona e riconosce l'importanta del parametro dello spread ma, aggiunge, "non impicchiamoci allo spread in quanto e' un tasso relativo" e una riduzione potrebbe anche dipendere dal rallentamento dell'economia tedesca e dalla percezione che ne ha il mercato.

