Banche: Luca Pinton nuovo segretario sindacato Unisin

Sostituisce Emilio Contrasto che non si ripresenta (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 13 mag - Luca Pinton, veneto, 56 anni, e' il nuovo Segretario generale di Unisin, sindacato autonomo dei lavoratori bancari nel settore del credito e riscossione tributi. Pinton, eletto all'unanimita' dai delegati presenti al congresso, commenta: "Questo e' un congresso di svolta ma non di rottura. Va in parziale continuita' con quanto compiuto negli ultimi anni. Ci aspettano sfide difficili, a cominciare dal rinnovo del contratto nazionale e dall'impatto sulla categoria della rivoluzione digitale attraverso l'introduzione dell'utilizzo della AI nel nostro settore, come nuovo strumento di lavoro".

Il nuovo Segretario generale ha ringraziato l'uscente, Emilio Contrasto, che ha guidato Unisin dal 2013 e ha deciso di non ricandidarsi: "Lo ringrazio per quanto ha fatto e anche perche' con grande generosita' continuera' a darci una mano, guidando il nostro Centro Studi e rappresentandoci in Confsal" ha detto Pinton.

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(RADIOCOR) 13-05-26 14:30:16 (0457) 5 NNNN