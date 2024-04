Banche: Fdic, pronti a risoluzione di un big, non faremmo scelta svizzera con CS

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 10 apr - Le autorita' statunitensi sono pronte, qualora servisse, alla risoluzione di una banca sistemica (le cosidette Gsib, gia' conosciute come 'banche troppo grandi per fallire') e non farebbero quindi la scelta fatta dalle autorita' svizzere con il Credit Suisse che hanno optato per il salvataggio con un frettoloso matrimonio. Ad affermarlo e' Martin Gruenberg, presidente della Fdic, una delle agenzie Usa per la supervisione bancaria, nel testo di un intervento nel quale presenta una descrizione dettagliata del grado di preparazione della Fdic stessa per l'utilizzo del suo potere di risoluzione. La Fdic assieme alla Fed e' una delle istituzioni in qualche modo 'scottate' dalla crisi delle banche regionali Usa nel marzo dello scorso anno. "Con questo documento - afferma Gruenberg - riaffermiamo che qualora se ne presentasse la necessita', la Fdic e' pronta ad applicare il quadro di risoluzione che la stessa Fdic, osserva, e molte altre autorita' di regolamentazione negli Usa e nel mondo hanno sviluppato lavorando duramente". E' qui che arriva una velata critica alla scelta fatta lo scorso anno dalle autorita' svizzere che hanno preferito il salvataggio di Credit Suisse con l'intervento di Ubs e l'aggiunta di risorse pubbliche.

"Questo documento - aggiunge il presidente della Fdic, riferendosi al paper dettagliato con tutti i passaggi della eventuale risoluzione - e' particolarmente opportuno alla luce della decisione delle autorita' svizzere lo scorso anno di non sottoporre Credit Suisse a un processo di risoluzione, che gli svizzeri avevano sviluppato in linea con lo standard internazionale adottato dal Financial Stability Board (Fsb) dopo la crisi del 2008. "Gli svizzeri - prosegue il numero uno del supervisore Usa - hanno invece scelto di facilitare l'acquisizione del Credit Suisse (non cita espressamente Ubs, ndr) con il sostegno pubblico. Cio' e' stato fatto nonostante l'opinione, come dettagliato in un rapporto dell'FSB dello scorso anno, che il quadro di risoluzione transfrontaliero fosse solido e che una risoluzione fosse pronta per essere attuata dalle autorita' svizzere".

Ggz

