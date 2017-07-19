Banche: Bankitalia, 'prestiti alle pmi in forte calo in Toscana'

-6% lo scorso anno; dato negativo anche nel primo trimestre (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - I prestiti bancari alle piccole imprese toscane sono risultati in netto calo anche nel 2025. Lo rileva il rapporto della Banca d'Italia sull'economia della regione, realizzato dalla Filiale di Firenze dell'istituto. Il calo dei finanziamenti si e' mantenuto particolarmente marcato per le imprese di piccole dimensioni , si legge, con un -6,1 per cento. Il segno meno per i finanziamenti alle pmi della regione e' una costante dal 2022, secondo il grafico inserito nel rapporto, e non si registra un'inversione di rotta neanche nel primo trimestre di quest'anno. Si segnala solo, dopo una fase prolungata di contrazione, una leggera risalita, nell'ultimo anno, della quota di prestiti a imprese ad alta probabilita' di default. Gli economisti della sede di Firenze mettono poi in rilievo un altro dato: il forte balzo delle garanzie pubbliche a corredo dei finanziamenti bancari. Il fenomeno affermatosi durante la pandemia e' "rimasto rilevante anche successivamente" e, si legge, "secondo nostre elaborazioni sui dati del Registro nazionale degli aiuti (RNA), nel 2025 l'ammontare complessivo di garanzie pubbliche rilasciate sui prestiti alle imprese toscane e' stato di poco inferiore a 2 miliardi, cinque volte quello del 2019".

ggz.

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