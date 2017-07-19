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            Banche: a gennaio in Puglia oltre 50 mld prestiti a imprese e famiglie

            Focus di Abi Puglia sull'economia della regione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Lo scorso mese di gennaio i finanziamenti bancari ad imprese e famiglie in Puglia sono risultati superiori a 50 miliardi: 21 miliardi alle imprese e oltre 31 alle famiglie, secondo le elaborazioni dell'Abi su dati della Banca d'Italia. I numeri sono stati esaminati nel corso della riunione di insediamento, a Bari, della Commissione regionale Abi Puglia.

            L'economia della regione mostra dinamismo in alcuni comparti strategici "con attese di crescita del fatturato per turismo, meccanica, elettrotecnica e sistema moda grazie all'alta qualita' artigianale" ha osservato il nuovo presidente di Abi Puglia Vincenzo De Marino (Intesa Sanpaolo). Il presidente della Commissione regionale ha osservato che il dinamismo non e' ostacolato da una pluralita' di rischi da gestire, dalle aspettative influenzate dall'instabilita' geopolitica e dall'aumento dei costi di produzione, trasporto e assicurativi.

            com-Ggz

            (RADIOCOR) 28-04-26 16:14:55 (0581) 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Intesa Sanpaolo 5,769 +1,73 17.08.13 5,681 5,771 5,681


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