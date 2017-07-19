Banca Tema: ok assemblea a bilancio 2025 con utile a oltre 21 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - L'assemblea dei soci di Banca Tema - Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma - Credito Cooperativo (gruppo Bcc Iccrea), si e' riunita oggi, presenti fisicamente o per delega, oltre 1.500 soci, che hanno approvato il bilancio d'esercizio 2025 che si e' chiuso con l'utile netto di oltre 21 milioni di euro e Core Tier 1 Ratio salito al 21,87%, rispetto al 19,40% del 2024. Il Total Capital ratio, a fine anno, ammontava al 22,45%, rispetto al 21,45%, dell'anno precedente. I crediti deteriorati lordi al 31 dicembre 2025 sono scesi al 3,18% degli impieghi complessivi, contro il 4,08% dell'anno precedente. I crediti deteriorati netti ammontano allo 0,75%, contro l'1,71% del 2024, sempre rispetto al totale degli impieghi.

Si consolida, sottolinea una nota, anche l'attivita' nei territori di competenza compresi in 3 regioni - Toscana, Umbria e Lazio - e 5 province - Grosseto, Siena, Arezzo, Perugia e Viterbo - in cui sono dislocate 46 filiali con 95 comuni di operativita' e un organico composto da 350 dipendenti. I crediti verso la clientela sono stabili a 1,4 miliardi di euro. La comunita' di appartenenza esprime un elevato grado di fiducia nella Banca che annovera 19.224 soci e oltre 70 mila clienti. Il 2025 si chiude con un segno positivo anche relativamente alle masse amministrate per conto della clientela, costituite dalla raccolta diretta, amministrata e dal risparmio gestito e assicurativo, che ammontano complessivamente a 2,97 miliardi di euro, evidenziando un aumento di 89 mln di euro su base annua (+ 3%). In particolare, la raccolta diretta a fine anno era di 2 miliardi di euro. Molto significativo l'incremento della raccolta indiretta, che sale del 12% e raggiunge i 970 milioni di euro.

com-Ale

(RADIOCOR) 19-04-26 15:18:57 (0338) 5 NNNN