Banca Macerata: in attesa ok Bce per ingresso Gama Life tra i soci

'Accordo con Cherry Bank per collaborazione industriale' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 mag - Il rafforzamento della compagine sociale di Banca Macerata vedra' l'ingresso della compagnia assicurativa portoghese Gama Life e portera' il patto di sindacato che governa la banca al 54% del capitale. Lo indica il presidente della banca, Ferdinando Cavallini, nella nota sull'approvazione del bilancio 2025 da parte dell'assemblea. Il patto avra' "quasi il 54% del capitale per l'ingresso di due nuovi azionisti, di cui uno e' la rappresentanza generale per l'Italia di Gama Life, compagnia assicurativa portoghese" afferma il presidente dell'istituto nato 20 anni fa nelle Marche da un'iniziativa di piccoli imprenditori locali. "Con il perfezionamento di questa partnership strategica - se autorizzata - il modello di business si arricchira' di una strutturale forma di Bancassicurazione - ancorche' al momento limitata al ramo vita e Previdenza - che aumentera' il livello di servizio alla clientela in campo assicurativo con l'ausilio di un importante socio specializzato". Il primo azionista di Banca Macerata e' Cherry Bank e Cavallini rivela che "e' stato trovato un accordo con l'amministratore delegato" (Giovanni Bossi, ndr) "per avviare un rapporto di collaborazione industriale che crei sinergie e vantaggi per le due istituzioni, nel rispetto della reciproca autonomia".

Ggz.

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