Assicurazioni: Sironi, serve un'unica Autorita' regolatoria europea

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 apr - 'Nel settore assicurativo servirebbe un'unica autorita' regolatoria europea', analogamente a quanto accade nel settore bancario. Lo ha detto Andrea Sironi, presidente di Assicurazioni Generali, durante il convegno annuale di Aifi in Assolombarda.

Secondo Sironi, 'e' un po' anacronistico' il fatto che 'un gruppo come Generali, che opera in tutto il mondo e in particolare in tutti i principali paesi europei, sia regolato da un'unica autorita' italiana'. Il presidente del Leone ha anche evidenziato anche l'importanza della capital market union: 'l'interesse di tutti noi e' quello di avere un mercato dei capitali unico, integrato verticalmente ed efficiente, che oggi non c'e'', osserva Sironi, evidenziando come questo sia un obiettivo mancato da parte dell'Unione Europea. 'Penso che un fattore frenante sia l'assenza di un regolatore unico, cioe' la presenza di piu' autorita' nazionali, le quali, fisiologicamente perseguono la difesa delle quote nazionali di mercato. Lo dico anche da ex presidente di Borsa'. Questo 'frena la costituzione di un unico mercato dei capitali, cosi' come peraltro lo stesso accade nel settore assicurativo', ribadisce Sironi.

Dim

(RADIOCOR) 08-04-24 12:48:35 (0319)ASS 5 NNNN