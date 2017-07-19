Armani: studia vendita del 15% in quote uguali tra Essilux, Lvmh e L'Oreal (Repubblica)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Suddividere la quota del 15% della Giorgio Armani Spa in parti uguali fra Essilux, Lvmh e L'Oreal. Sarebbe questa - secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica - l'idea prevalente nell'azienda fondata da 'Re Giorgio' per rispettare le volonta' indicate nel testamento dallo stilista scomparso lo scorso settembre. L'ad Giuseppe Marsocci sta mettendo a punto un piano industriale in continuita', per i prossimi cinque anni, da consegnare alle banche d'affari che saranno chiamate a selezionare i futuri acquirenti di una quota di minoranza del gruppo, a partire dal 9 settembre. Il testamento prevede infatti che tra i 12 e i 18 mesi dalla lettura, si proceda alla vendita del 15% del capitale. Il processo - si legge nell'articolo - non e' ancora partito, devono essere selezionati almeno due advisor - di cui uno probabilmente sara' Rothschild - ma in azienda starebbe maturando l'idea di dividere la vendita in tre pacchetti del 5% ciascuno. Il testamento indica la vendita 'in via prioritaria' a Lvmh, EssilorLuxottica o L'Ore'al, o ad altre societa' del mondo 'della moda o del lusso di pari standing, da individuare con il benestare di Leo Dell'Orco, compagno di una vita dello stilista ed erede del 40% della Giorgio Armani spa. 'Non e' detto che si vada avanti su questa strada - scrive il quotidiano - ma dividere la quota in tre, avrebbe il pregio di dare piu' tempo all'azienda per progettare il futuro sulla linea tracciata dal fondatore, per esprimere a pieno il suo potenziale e prepararsi alla seconda fase'. Armani nel testamento scrive infatti che passati tre-cinque anni (ovvero dal settembre 2028 al 2030), l'azienda potra' scegliere - sempre su impulso di Dell'Orco - se quotarsi in Borsa, oppure vendere dal 30% fino al massimo del 54,9% del capitale al 'medesimo acquirente' del primo 15%.

dim

(RADIOCOR) 10-05-26 10:23:26 (0135) 5 NNNN