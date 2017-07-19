AI: Gola (OF), stiamo realizzando rete piccoli data center su tutto il territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 21 mag - "La fibra e' un fattore abilitante fondamentale. Il sistema dei data center e l'AI senza la fibra non puo' funzionare. E' come avere una Ferrari e un sistema di strade sterrate. La fibra consente all'AI e ai data center di funzionare". Lo ha detto Giuseppe Gola, amministratore delegato di Open Fiber, al convegno 'Intelligenza artificiale e data center, da dove arrivera' l'energia', nell'ambito del Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Sole 24 Ore e Trentino Marketing. "Noi riteniamo che in prospettiva per alcune tipologie di applicazioni servira' anche qualcosa di diverso, servira' una rete di edge data center, dei data center piccoli, li stiamo realizzando 'in economia', all'interno dei nostri siti. Per realizzare gli edge data center noi abbiamo tutto. Ne stiamo facendo tanti, andiamo a fare una rete che anziche' avere data center concentrati in un unico posto" li avra' "dappertutto. Offriremo al mercato la possibilita' di dare servizi con capacita' computazionale", ha aggiunto.

Sim.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 21-05-26 12:13:47 (0409)INF 5 NNNN