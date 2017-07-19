ActivTrades: Iran e petrolio, guerra in una nuova fase, riparte la volatilita' - PAROLA AL MERCATO

di Ricardo Evangelista* (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 mar - Questa mattina i prezzi del petrolio Brent sono saliti, proseguendo il trend positivo della seduta precedente. Dal punto di vista dei mercati finanziari, la guerra in Iran e' entrata in una nuova fase in seguito agli attacchi mirati sferrati da Israele e dagli Stati Uniti contro i giacimenti di gas iraniani, ai quali Teheran ha risposto minacciando di mettere fuori uso le infrastrutture di produzione energetica della regione. Questi sviluppi hanno innescato una reazione dei mercati, che hanno scontato un aumento dei rischi legati a un'interruzione prolungata dell'approvvigionamento petrolifero dal Golfo Persico. La situazione e' ora piu' preoccupante per gli operatori petroliferi perche' l'interruzione dei mercati energetici globali potrebbe estendersi oltre la limitazione del traffico di petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, fino a compromettere la capacita' produttiva di uno dei piu' importanti centri di estrazione di petrolio e gas al mondo.

In questo contesto, gli operatori continueranno a monitorare da vicino gli sviluppi, con la possibilita' di un'ulteriore volatilita' dei prezzi del petrolio man mano che continuano ad arrivare notizie dalla regione. Qualsiasi news di attacchi da parte dell'Iran alle infrastrutture dei paesi vicini potrebbe innescare nuovi picchi dei prezzi, rafforzando l'attuale tendenza al rialzo nei mercati petroliferi.

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