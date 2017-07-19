A2A: ricavi I trim a 4,5 mld (+15%), mol a 647 mln (-4%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 14 mag - Nel dettaglio il Mol della business unit Generazione & Trading e' stato di 202 milioni, in riduzione di 22 milioni; la variazione e' principalmente attribuibile alla crescita delle produzioni rinnovabili, trainata dall'aumento della produzione idroelettrica per maggiore idraulicita' in Calabria, dal contributo dei nuovi impianti fotovoltaici ed eolici entrati in esercizio nel 2025 e nel primo trimestre del 2026 e dal repowering di asset esistenti. Effetti compensati, tra gli altri, dalla riduzione del prezzo delle commodities energetiche, nonostante il rialzo nel mese di marzo per effetto delle crescenti tensioni geopolitiche. Infatti, nel periodo in esame, il Pun risulta in calo del 6% (da 138 euro/MWh del primo trimestre 2025 a 130,2 euro/MWh del corrispondente periodo del 2026) mentre il costo medio del gas evidenzia una contrazione del 14% (da 48,4 euro/MWh a 41,7euro/MWh). Gli investimenti della Bu sono stati di 35 milioni (50 milioni nel primo trimestre del 2025). Per la Bu mercato, il Mol e' stato di 136 milioni (in aumento di 3 milioni) e gli investimenti di 30 milioni (29 milioni in 2025). Il Mol della Business Unit Circular Economy e' risultato pari a 190 milioni, in riduzione di 12 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2025 mentre gli investimenti sono saliti a 98 milioni (75 milioni in 2025). Infine per quanto riguarda la Bu Smart Infrastructures, il Mol e' stato di 129 milioni di euro, in aumento di 7 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2025 e gli investimenti sono risultati pari a 109 milioni di euro (123 milioni di euro nel primo trimestre del 2025).

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