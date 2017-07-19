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            A2A: Mazzoncini, servono economia di scala, consolidamento lo fanno i grandi

            'Noi dopo Enel piu' grande operatore' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brescia, 28 apr - 'L'unico ragionamento generale che si puo' fare e' che a valle delle forti liberalizzazioni avvenute nel 2020 abbiamo una grande quantita' di aziende che vendono energia che sono 800 e 500 che producono energia. Un numero irragionevole che crea competizione'. Lo ha affermato l'ad di A2A, Renato Mazzoncini, nel corso della conferenza stampa al termine dell'assemblea dei soci, in merito ad eventuali operazioni di M&A. 'La competizione fa bene ma allo stesso tempo crea delle dissinergie e quindi ritengo che un po' di economia di scala sara' necessario. A2A, dopo Enel, oggi e' il piu' grande operatore e quindi e' ovvio che il consolidamento lo facciano i grandi soggetti'. A chi gli chiedeva di un eventuale interessamento per Erg, il top manager ha risposto: 'su Erg non ho nulla da dire'.

            Lab-.

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            (RADIOCOR) 28-04-26 14:10:05 (0471)ENE,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            A2a 2,408 +0,63 14.50.10 2,388 2,418 2,394
            Enel 9,835 +0,45 14.51.19 9,798 9,916 9,80
            Erg 22,84 +2,61 14.47.30 22,38 22,96 22,38


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