A2A: Mazzoncini, per 2026 idroelettrico in linea con 2025, forte ripresa Calabria

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brescia, 28 apr - Per quanto riguarda l'idroelettrico 'il 2026 sta viaggiando sugli stessi livelli dello scorso anno' quando era stato pari a 4 Terawattora, 'nonostante ci sia in media poca neve. Ci aspettiamo un anno in linea con quello precedente'. Lo ha affermato l'ad di A2A, Renato Mazzoncini, nel corso della conferenza stampa al termine dell'assemblea dei soci. 'Il 2026 sta andando in modo anomalo', ha aggiunto soprattutto per quanto riguarda la Calabria. 'Negli ultimi tre anni abbiamo registrato seri problemi di siccita'. A marzo sui monti della Sila abbiamo neve e freddo. A oggi la produzione di idroelettrico della Calabria e' pari a quella di tutto l'anno scorso. La Calabria si e' ripresa'.

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