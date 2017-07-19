Vino: e-commerce, +10% a oltre 657mila le ricerche in 3 mesi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 apr - Dal punto di vista anagrafico il cuore dell'audience si colloca tra i 35 e i 54 anni, con una maggiore concentrazione nella fascia 45-54 (24,7%), seguita dai 35-44enni (21,6%) e dai 25-34enni (18,2%). Si tratta di utenti con una buona capacita' di spesa e un approccio informato alla scelta del prodotto. Dal punto di vista geografico, la Lombardia si conferma la regione piu' attiva, con il 33,4% delle ricerche complessive, seguita dal Lazio (14,9%) e dalla Campania (8,4%). A seguire Emilia-Romagna (7,3%), Veneto (6,1%) e Toscana (5,2%), in un quadro che evidenzia una forte concentrazione nelle aree piu' popolose, ma anche una diffusione capillare dell'interesse su tutto il territorio nazionale.

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