Usa-Cina: Bessent, visita Trump vero successo, discusso geopolitica e commercio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Parigi, 18 mag - "La visita e' stata un vero successo, abbiamo discusso di geopolitica e commercio, e i leader hanno trascorso molto tempo insieme".

Lo ha detto Scott Bessent, Segretario al Tesoro degli Stati Uniti arrivando al G7 delle Finanze in merito alla visita di Trump in Cina.

vmg

(RADIOCOR) 18-05-26 09:06:58 (0140) 5 NNNN