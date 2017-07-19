Usa: superindice economia di **marzo -0,6%** (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 30 apr - Il superindice dell'economia (Lei) del Conference Board, per gli Stati Uniti, e' diminuito dello 0,6% a marzo, attestandosi a 97,3, piu' che compensando l'aumento dello 0,3% registrato a febbraio, quando aveva raggiunto quota 97,9, rispetto ai 97,6 di gennaio. Complessivamente, l'indice e' calato dell'1,0% nei sei mesi compresi tra settembre 2025 e marzo 2026, un calo piu' che dimezzato rispetto alla contrazione del 2,1% registrata nel semestre precedente (da marzo a settembre 2025).

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(RADIOCOR) 30-04-26 16:20:56 (0781) 5 NNNN