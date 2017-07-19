Usa: prezzi della benzina sopra 4 $ al gallone, record da agosto 2022

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 31 mar - Negli Stati Uniti, i prezzi della benzina hanno superato i 4 dollari al gallone (3,785 litri) per la prima volta in oltre tre anni, a causa dello shock dell'offerta petrolifera innescato dalla guerra in Medio Oriente. Lo riporta la Cnbc. I prezzi alla pompa hanno raggiunto una media nazionale di 4,018 dollari, il livello piu' alto dall'agosto 2022, quando la guerra tra Russia e Ucraina scosse i mercati energetici. I prezzi della benzina sono aumentati di oltre il 30%, da quando Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, alla fine di febbraio, secondo i dati dell'American Automobile Association.

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(RADIOCOR) 31-03-26 15:54:22 (0571)NEWS 5 NNNN