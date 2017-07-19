Usa: Costa, dobbiamo respingere fermamente violenza politica

Attentato a Trump e' inquietante (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - "Gli eventi di ieri sera alla Cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington sono profondamente inquietanti. E' rassicurante che l'azione rapida delle forze dell'ordine abbia garantito che il presidente Usa Trump, sua moglie e tutti gli ospiti fossero evacuati in sicurezza. La violenza politica non ha posto nella vita pubblica e deve essere fermamente respinta".

Lo ha scritto in un post su X il presidente del Consiglio Europeo, dopo l'attentato sventato durante la cena di gala con i giornalisti a Washington.

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(RADIOCOR) 26-04-26 10:24:49 (0149) 5 NNNN