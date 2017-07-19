Usa: +115.000 posti di lavoro ad aprile, sopra attese, disoccupazione stabile al 4,3% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - New York, 8 mag - I salari orari medi sono aumentati di 6 centesimi, lo 0,16%, per un rialzo del 3,57% annuale. La settimana media lavorativa e' cresciuta dello 0,1% a 34,3 ore. La partecipazione della forza lavoro e' stata pari al 61,8%, dal 61,9% del mese precedente. I posti di lavoro nel settore privato sono aumentati di 123.000 unita', quelli del settore governativo sono diminuiti di 8.000 unita'. Le aziende, alle prese con cambiamenti in svariati ambiti, dal commercio all'immigrazione e alla politica fiscale, hanno per lo piu' evitato assunzioni su larga scala. Alcune aziende adducono l'intelligenza artificiale come motivazione per i tagli al personale; altre affermano che l'AI sta semplicemente rendendo i loro dipendenti piu' produttivi. Allo stesso tempo, le aziende sembrano affrontare con serenita' questa combinazione di fattori contrastanti, scrive il Wall Street Journal. Anche le forti assunzioni nel settore sanitario e dell'assistenza sociale hanno contribuito a sostenere il dato complessivo sull'occupazione. Inoltre, le azioni statunitensi sono scambiate a livelli record o quasi, aumentando la fiducia degli amministratori delegati. Gli effetti completi del conflitto con l'Iran e del conseguente aumento dei prezzi dell'energia devono ancora manifestarsi sul mercato del lavoro. L'aumento dei prezzi del petrolio negli Stati Uniti, che gia' gravava pesantemente sulle famiglie a basso reddito, potrebbe ridurre la spesa per viaggi e servizi, con conseguenti ripercussioni negative sull'occupazione in settori come il commercio al dettaglio e il tempo libero.

L'aumento dei prezzi del petrolio ha colpito in modo particolare le compagnie aeree. Tuttavia, questi effetti non si sono ancora manifestati chiaramente nei dati mensili sull'occupazione. Le aziende tendono a pianificare le assunzioni con mesi di anticipo, il che significa che eventuali variazioni della domanda si ripercuotono con un certo ritardo.

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(RADIOCOR) 08-05-26 14:39:45 (0454) 5 NNNN