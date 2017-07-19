Urbanistica: assolti gli otto imputati della torre Milano

Per il giudice 'il fatto non costituisce reato' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Sono stati tutti assolti, perche' "il fatto non costituisce reato", gli otto imputati del processo 'Torre Milano', accusati di abuso edilizio e lottizzazione abusiva. E' il primo verdetto, stabilito dal giudice Paola Braggion, he arriva nell'ambito dei numerosi filoni sull'urbanistica milanese, l'inchiesta avviata quasi quattro anni fa dalla procura di Milano.

'I costruttori e l'asseveratore del progetto sono stati chiamati a rispondere della realizzazione di un intervento edilizio, alto oltre 87 metri, con titolo illegittimo (Scia con Atto d'Obbligo) e, dunque, senza il necessario permesso di costruire - trattandosi di nuova costruzione e non di ristrutturazione - e senza previo piano attuativo', si legge nella nota che porta la firma del presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia. 'Per tutti difetta l'elemento soggettivo del reato, sia doloso che colposo', considerando 'le diverse interpretazioni del concetto di ristrutturazione', emerse negli ultimi anni, da parte della 'giurisprudenza penale, amministrativa e finanche le pronunce della Corte Costituzionale'.

dim-com.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 16-06-26 13:21:46 (0373)IMM 5 NNNN