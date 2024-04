Unibo: al via progetto pesca a propulsione elettrica nell'Adriatico-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 27 apr - La transizione sostenibile per il settore della pesca e dell'acquacoltura in Adriatico passa dalla transizione verso imbarcazioni a propulsione elettrica: un'innovazione che, riducendo il consumo di carburante, il rumore e le emissioni in mare, migliora sia la qualita' dell'ambiente che la sostenibilita' economica delle tante piccole e medie imprese coinvolte. Come azione pilota, nel dettaglio, il progetto andra' a riadattare due imbarcazioni da pesca con motori ibridi e con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

"Per superare questa situazione e' fondamentale puntare sulla transizione verso imbarcazioni a propulsione elettrica, ma tra i pescatori c'e' ancora una scarsa fiducia su queste tecnologie", dice ancora Fausto Tinti, professore al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell'Universita' di Bologna e coordinatore scientifico del progetto. "E' necessario quindi lavorare per favorire il trasferimento delle conoscenze e dei risultati della ricerca applicata alle micro, piccole e medie imprese del settore, testando e dimostrando la fattibilita' di questa transizione in condizioni operative reali". Con questo obiettivo, gli studiosi di 3EFishing si concentreranno sullo sviluppo di nuove imbarcazioni con motore elettrico: una soluzione che permette allo stesso tempo di ridurre le emissioni e migliorare la sostenibilita' economica delle imprese che si occupano di pesca e di acquacoltura. Il progetto sara' realizzato dall'Universita' di Bologna e dall'Istituto di Oceanografia di Spalato, che lavoreranno per il trasferimento tecnologico e dell'innovazione, sviluppando soluzioni a basse emissioni di carbonio. A supportarli ci saranno il Ministero dell'Agricoltura croato e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare italiano, responsabile dei programmi di sostegno finanziario per imprenditori della pesca e dell'acquacoltura. Partecipano inoltre l'Agenzia per l'Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca della Regione Marche "Marche Agricoltura Pesca", l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari e la contea di Zadar, che avranno il compito di coinvolgere gli operatori del settore, mentre la piu' importante impresa di acquacoltura croata, Cromaris, sara' coinvolta direttamente nei processi e test di innovazione.

