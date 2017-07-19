Umbria: presentata nuova legge economia circolare e aggiornamento piano rifiuti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - 'La Regione Umbria si avvia a compiere un passo decisivo verso la sostenibilita' ambientale e la riduzione dei costi per famiglie e imprese, attraverso due percorsi paralleli di partecipazione. L'obiettivo e' uscire dalla logica dell'emergenza per una soluzione strutturale. Da un lato il nuovo disegno di legge sull'economia circolare e dall'altro l'aggiornamento del piano rifiuti'. Questo il messaggio lanciato nel corso della sua presentazione dall'assessore all'ambiente, Thomas De Luca, e dalla presidente della Regione Stefania Proietti. Un percorso che prevede ora un nutrito programma di incontri con stakeholder e rightsholder intorno alle linee guida individuate dalla giunta regionale.

'La transizione verso l'economia circolare - ha spiegato l'assessore De Luca - e' una scelta strategica per il futuro della Regione. Riduciamo i costi, tuteliamo la salute pubblica e favoriamo crescita e occupazione, promuovendo una simbiosi tra il sistema produttivo regionale e la disponibilita' di materie prime seconde'.

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