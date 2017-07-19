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            Umbria: online nuovo portale Regione per impianti fonti energie rinnovabili -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 giu - Il servizio consente la consultazione delle aree idonee, distinte per tipologia di fonte rinnovabile, e integra diversi strati informativi: dalla cartografia territoriale di base alle ortofoto, fino ai vincoli di natura ambientale e paesaggistica. 'Con la pubblicazione di questo strumento - dichiara l'assessore regionale all'Ambiente, Thomas De Luca - la Regione Umbria consegna alle imprese umbre una leva fondamentale di competitivita'. Una pianificazione trasparente e consapevole, nella realizzazione di quella che abbiamo ribattezzato la via umbra alla transizione energetica. Si tratta dell'inizio di un percorso che vedra' una mappatura sempre piu' dettagliata includendo anche ulteriori aree oggi non censite come ad esempio i parcheggi'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 06-06-26 12:42:06 (0258)ENE,PA 5 NNNN

              


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