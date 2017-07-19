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            Notizie Radiocor

            Umbria: convenzione Regione-Arpal-Inail su inserimento lavorativo disabili -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Verranno in particolare realizzate, attraverso la condivisione di dati e informazioni utili per individuare i destinatari degli interventi, azioni di supporto personalizzate, concordate con i servizi di collocamento e con i servizi territoriali, per favorire sia la permanenza nel posto di lavoro sia l'inserimento in nuove occupazioni, attraverso la predisposizione di progetti individualizzati, utilizzando metodologie e strumenti condivisi tra gli enti coinvolti, per garantire un percorso di reinserimento realmente efficace e su misura.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 26-04-26 12:45:29 (0253)SAN,PA 5 NNNN

              


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