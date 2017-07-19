Uk: frenano prezzi alla produzione industriale, +1,7% su anno a febbraio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - I prezzi alla produzione dei beni fabbricati nel Regno Unito sono aumentati dell'1,7% su base annua a febbraio, in frenata rispetto all'incremento del 2,5% registrato a gennaio e in controtendenza rispetto alle previsioni che indicavano una leggera crescita al 2,6%. Si e' trattato del dato piu' basso dall'aprile dello scorso anno, con la principale pressione al ribasso proveniente dal coke e dai prodotti petroliferi raffinati, i cui prezzi sono scesi dell'8,6%. Su base mensile, i prezzi alla produzione sono scesi dello 0,5%, dopo essere rimasti invariati a gennaio.

A febbraio i prezzi dei fattori di produzione nel Regno Unito sono aumentati dello 0,5% su base annua, registrando un rimbalzo rispetto al calo dello 0,4% (dato rivisto al rialzo) del mese precedente. Su base mensile, i prezzi dei fattori di produzione sono aumentati dello 0,8%, accelerando rispetto allo 0,3% rivisto al ribasso di gennaio.

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(RADIOCOR) 25-03-26 08:48:41 (0172) 5 NNNN