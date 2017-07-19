Uk: Banca centrale lascia tassi invariati al 3,75% -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mar - Secondo le minute di marzo, il Comitato ha votato 9 a 0 per lasciare i tassi invariati al 3,75%. La Banca centrale ha osservato che il conflitto in Medio Oriente ha causato un aumento significativo dei prezzi globali dell'energia e di altre materie prime, con ripercussioni sui prezzi dei carburanti e delle utenze per le famiglie e effetti indiretti sui costi per le imprese. Sebbene in precedenza si fosse registrata una continua disinflazione dei prezzi e dei salari, la Banca d'Inghilterra ha rilevato che l'inflazione Cpi sara' piu' elevata nel breve termine a seguito di questo nuovo shock economico. "La politica monetaria non puo' influenzare i prezzi globali dell'energia, ma mira a garantire che l'adeguamento economico ai prezzi avvenga in modo da raggiungere l'obiettivo del 2% in modo sostenibile. Siamo attenti al crescente rischio di pressioni inflazionistiche interne attraverso effetti di secondo livello sulla determinazione dei salari e dei prezzi, il cui rischio sara' maggiore quanto piu' a lungo persisteranno prezzi elevati dell'energia. Stiamo valutando le implicazioni per l'inflazione dell'indebolimento dell'attivita' economica che probabilmente derivera' dall'aumento dei costi energetici", ha dichiarato la Banca d'Inghilterra.

bab

(RADIOCOR) 19-03-26 13:44:26 (0401) 5 NNNN