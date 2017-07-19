Uk: +3,6% su anno prezzi al dettaglio a febbraio, +0,4% su mese
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - L'indice dei prezzi al dettaglio nel Regno Unito e' aumentato del 3,6% su base annua a febbraio, leggermente al di sotto delle previsioni di mercato che indicavano un aumento del 3,7% e in calo rispetto all'incremento del 3,8% registrato a gennaio.
Lo ha indicato l'ufficio nazionale di statistica Ons.
L'ultimo dato ha inoltre segnato il valore piu' basso dal marzo 2025. Su base mensile, l'indice e' aumentato dello 0,4% a febbraio, leggermente al di sotto delle previsioni di mercato che indicavano un aumento dello 0,5%, ma in ripresa rispetto al calo dello 0,5% registrato nel mese precedente.
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(RADIOCOR) 25-03-26 08:29:48 (0167) 5 NNNN