Ue-Mercosur: Orsini, vittoria per Ue e Italia, scelgono crescita e competitivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - "Accogliamo con grande soddisfazione l'annuncio della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sull'avvio dell'applicazione provvisoria dell'Accordo Ue-Mercosur". Lo dichiara, in una nota, il Presidente di Confindustria Emanuele Orsini. "Le ratifiche quasi simultanee di Uruguay e Argentina, approvate con maggioranze schiaccianti - aggiunge Orsini - confermano la volonta' dei nostri partner di giungere rapidamente alla sua piena efficacia. Da parte europea, il segnale e' stato recepito con immediatezza: e' una vittoria dell'Europa e dell'Italia, un passaggio storico finalmente coerente con le aspettative dell'industria europea e italiana, che Confindustria ha sostenuto con convinzione.

Un risultato che merita il sostegno di tutte le forze politiche, economiche e sociali impegnate a costruire alleanze strategiche in una fase di forte incertezza'.

