Ue: Urso, per competere bisogna investire su imprese e lavoro europei

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 apr - 'La strada che l'Europa dovra' percorrere sara' necessariamente quella di investire sulle imprese e sul lavoro europeo, con risorse pubbliche adeguate a sostenere investimenti privati, come per altro ha sollecitato il presidente Mario Draghi recentemente, proprio per confrontarsi e competere con quello che fanno da tempo e in misura sempre piu' significativa la Cina e gli Stati Uniti'. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a margine dell'evento "Italia: un valore nel mondo" di Unioncamere rispondendo alla domanda se l'Europa debba seguire la strada degli Stati Uniti, che hanno annunciato di voler alzare i dazi su acciaio e alluminio cinesi. 'Nel contempo dovra' praticare una politica commerciale di tutela dalla concorrenza sleale ove questa fosse praticata, come e' giusto che sia proprio per evidenziare e salvaguardare quelle imprese, quei prodotti e quel lavoro europeo che giustamente rispetta tutti gli standard sociali e ambientali da coloro che magari non lo fanno', ha aggiunto Urso, spiegando che 'la strada che dobbiamo percorrere e' questa al fine di definire finalmente una politica industriale assertiva che si sorregga anche su una politica finanziaria e commerciale tesa a rilanciare la competitivita' del nostro paese, della nostra Europa e del suo sistema produttivo e industriale. Non possiamo perdere altro tempo'.

