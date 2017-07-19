Ue: Tremonti, occorrono una difesa e una politica internazionale comuni

Non possiamo continuare con questo apparato paralizzante (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 apr - 'L'Europa non ha alternative a diventare in qualche modo un'entita', nel manifesto di Ventotene c'e' scritto che l'Europa deve avere una politica internazionale e una difesa comune e questa e' stata un'intuizione incredibile'. Cosi' Giulio Tremonti, presidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari alla camera intervenendo al XXV forum Confcom, aggiungendo che "gia' nel 1941 su quell'isola si vedeva un ordine internazionale e geopolitico basato su America, Asia ed Europa" e aggiungendo che "l'equilibrio del mondo strutturato in questi termini credo sia la via giusta anche per noi".

Tremonti ha inoltre detto, parlando della codificazione, che "non possiamo continuare con questo apparato paralizzante che rende odiosa l'Europa e che ne riduce le chance". Per Tremonti ora "e' fondamentale l'allargamento" e ha poi aggiunto che "la grande questione dell'Europa e' capire il confine del suo futuro". Tremonti ha poi ricordato il semestre italiano di presidenza del Consiglio Ue del 2003, quando "l'Italia propose di emettere Eurobond per la difesa" e sottolineando che "dopo 22 anni abbiamo gli Eurobond per la difesa dell'Ucraina, quindi vuol dire che magari e' un percorso in salita ma va avanti".

Liv-Fla.

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