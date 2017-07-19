Ue: Orsini, patto stabilita'? Conti in ordine danno valore ma ora si pone tema competitivita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Genova, 17 apr - In un contesto di crisi e di forti tensioni geopolitiche internazionali "quando vedo che in Europa stanno parlando ancora di aiuti di Stato invece che di debito pubblico, pur essendo un europeista convinto, penso che venga a mancare il senso di Europa". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato durante il convegno "Genova e Liguria capitali dell'economia del mare", in corso nel capoluogo ligure, rispondendo a chi chiedeva un commento sul dibattito in corso sull'opportunita' o meno di sospendere il patto di stabilita'. "In passato sono stato abbastanza critico con il ministro Giorgetti sul tenere il rapporto deficit/Pil entro il 3% per l'Italia", anche perche' "la verita' e' che il fatto che ci presentiamo in Europa e nel mondo con i conti in ordine ci aiuta ed e' un valore", ma ora "si pone un tema di competitivita', che viene a mancare".

Ars.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 17-04-26 11:23:56 (0277)EURO 5 NNNN