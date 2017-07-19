Ue: nel 2025 frenano domande brevetto europeo ma Italia entra nella top 10 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 mar - 'Il record di domande di brevetto registrato quest'anno sottolinea la capacita' innovativa dell'Europa e il suo appeal come polo tecnologico globale,' ha dichiarato il Presidente dell'EPO Anto'nio Campinos.

Anche nel 2025 i trasporti (incluso automotive) rimangono il settore tecnologico con il maggior numero di domande di brevetto dall'Italia all'EPO, (451) segnando un incremento dello 0,4% rispetto al 2024, in contrasto con la tendenza generale di rallentamento di domande di brevetto all'EPO in questo settore (-1,8% nel 2025 vs 2024). In questo campo, il Paese rimane al quarto posto in Europa e al settimo assoluto nella classifica dei Paesi con piu' domande di brevetto europee. Ferrari, principale richiedente italiano di brevetti all'EPO nel settore trasporti, si posiziona al 18mo posto assoluto in quest'area, e all'ottavo posto (rispetto all'11mo del 2024) nella categoria principali produttori di automobili.

Il settore 'handling', che comprende le tecnologie relative ad apparati per manipolazione oggetti, imballaggio, nastri trasportatori, carrelli elevatori, e' il secondo settore tecnologico con 411 domande all'EPO ma segna un decremento del 6,4% rispetto al 2024. Al terzo e quarto posto il settore delle altre macchine speciali (312 domande) e dell'ingegneria civile (296). Quest'ultimo vede un balzo del +10% rispetto al 2024, superando il settore delle tecnologie mediche (270), che scende al quinto posto.

Inoltre, il settore delle altre macchine speciali (che comprende una vasta gamma di tecnologie, tra cui macchinari speciali per diverse industrie e stampa 3D) vede l'Italia classificarsi di nuovo al sesto posto assoluto come paese di origine di domande di brevetto all'EPO. La tecnologia che registra la maggiore crescita nel 2025 in Italia e' il settore delle macchine utensili, con un +14,9%, arrivando a 200 domande di brevetto.

Nonostante un decremento del 7,9%, la Lombardia si conferma come la regione italiana che deposita piu' richieste di brevetto all'EPO, con 1.352 domande, il 28,4% del totale in Italia. Seguono l'Emilia-Romagna, che con 1.022 domande di brevetto (21,4% del totale italiano) registra un aumento del 10,8% rispetto al 2024 e il Veneto con 619 domande (13% delle.

domande totali) in calo del 4,9% rispetto al 2024. Com-cel

(RADIOCOR) 24-03-26 08:31:00 (0191) 5 NNNN